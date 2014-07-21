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В Приморье идут грозовые дожди

В Приморье идут грозовые дожди

Фото: Newpix.ru

6 августа погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В  крае  облачно,  местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах ливни,  гроза. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха  +23...+28 °C.

Во Владивостоке облачно, небольшой дождь,  местами туман. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха  +21...+23 °C. Температура воды в Амурском заливе +22 °C.

В Уссурийске облачно, небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха  +24...+26 °C.
  
В Находке переменная облачность,  небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха  +25...+27 °C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогоду, первая половина предстоящей рабочей недели погода в Приморье, скорее всего, будет дождливой.

В начале недели фронтальные разделы вызовут в крае кратковременные дожди различной интенсивности, в отдельных районах ливни с грозами. В период 8–10 августа сохраняется угроза влияния тайфуна NORU на Приморский край. На большей части края ожидаются дожди, местами сильные, в среду, 9 августа в отдельных районах не исключены очень сильные дожди.

Во Владивостоке в начале недели ожидается дождь, в середине недели возможен сильный дождь.

Как сообщает приморское МЧС, из-за дождей на реках южных и западных районов края возможен подъем уровня воды до 0,6м, в бассейнах рек Большая Уссурка, Малиновка и их притоках до 0,5-0,8м, с подтоплением низких пойм на отдельных участках рек. На юге центральных районов края колебание уровня воды до 0,3м, на реках восточного побережья ожидается спад уровня воды.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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