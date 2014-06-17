Финальный этап международного конкурса "Морской десант-2017" в Приморье перенесен из-за тайфуна
Из-за надвигающегося на Приморский край тайфуна Noru финальный этап "Эстафета" международного конкурса "Морской десант-2017" перенесен c 7-го на 9 августа, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
"На полигоне Тихоокеанского флота (ТОФ) "Клерк" команды проведут финальную гонку. Экипажи боевых машин должны будут преодолеть 12 км с 11 препятствиями: колейный мост, проход в минном поле, змейка, железнодорожный переезд и другие. Выполнить стрельбу из вооружения БТР-80 на двух огневых рубежах по различным типам мишеней, а также продемонстрировать свое мастерство маневрирования на воде", - сообщает пресс-служба ТОФ.
По результатам первых двух этапов соревнований лидирует команда Китая, с небольшим отрывом на втором месте идет команда России, затем - команды Ирана и Венесуэлы.
Тайфун Noru подходит к Приморью со стороны Тихого океана. Спасатели уже распространили штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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