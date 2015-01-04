Автомобиль скорой помощи упал с косогора в Зарубино

ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Зарубино.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_control, водитель припарковал УАЗ наверху и вышел из авто. В этот момент машина покатилась и упала с подпорной стенки. Кроме автомобиля скорой, никто в этом курьезном ДТП не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]