Автомобиль скорой помощи упал с косогора в Зарубино
ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Зарубино.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_control, водитель припарковал УАЗ наверху и вышел из авто. В этот момент машина покатилась и упала с подпорной стенки. Кроме автомобиля скорой, никто в этом курьезном ДТП не пострадал.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
18.01.2017 В Госдуме подвергли критике идею о разрешении «скорой помощи» таранить машины
-
05.11.2016 Автомобиль скорой перевернулся на трассе в Приморье
-
17.08.2016 Новые машины скорой помощи получит Приморье
-
12.07.2016 В селе Покровка легковушка перевернула машину скорой помощи
-
13.08.2015 Скорая помощь на полном ходу врезалась в микроавтобус в Приморье
-
04.01.2015 Автомобиль скорой помощи попал в ДТП во Владивостоке
Добавить комментарий