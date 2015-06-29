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Тройное ДТП положило начало хаосу на трассе Седанка-Патрокл

Тройное ДТП положило начало хаосу на трассе Седанка-Патрокл

20 столкновений автомобилей зарегистрировано на трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_vl

6 августа, в воскресенье, на Владивосток опустился туман. Как пишут в комментариях к сообщениям о ДТП автолюбители, видимость на трассе Седанка-Патрокл не превышала и пары метров, многие двигались со скоростью не выше 30 км/ч. 

Начало автохаосу на трассе Седанка-Патрокл положил водитель грузовика, влетев в Rav4 и Kia. Вследствие этого тройного ДТП образовалась пробка, в которую начали "влетать" остальные участники дорожного движения. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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