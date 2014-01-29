В связи с мощными ливневыми дождями, прошедшими в Приморском крае в ночь на понедельник, 7 августа, дороги в Хасанском районе оказались размыты, выезд в сторону российско-китайской границы через пункт пропуска Краскино заблокирован. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте туризма Приморья, в настоящее время проведено экстренное совещание с представителями туроператоров и туркомпаний края. Участникам встречи рекомендовано воздержаться от поездок в сторону границы с КНР через автомобильный пункт пропуска «Краскино», расположенный в Хасанской районе.

«Мы советуем всем туристам, запланировавшим путешествие в Китай, переориентироваться на другие пропускные пункты либо вообще отменить поездку. В данной ситуации – это самая адекватная мера», – подчеркнули в департаменте.

Отметим, прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС.

Оказались подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады.

Две группы приморских спасателей выдвинулись в районы для налаживания лодочных переправ. Одна группа находится в районе поселка Оленевод и другая группа на пути к Хасанскому району. В ближайшее время третья группа отправится в Уссурийск. Кроме этого, задействованы подразделения краевых пожарных.

Директор департамента гражданской защиты Приморского края обратил особое внимание на работу социальных объектов и детских лагерей.

По информации синоптиков, дожди разной интенсивности будут идти еще в течение суток.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]