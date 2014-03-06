Транспортный коллапс произошел и на железной дороге в Приморье. Подробности
Транспортный коллапс произошел и на железной дороге. Утром свое движение остановили три пассажирских поезда из Хабаровска и Советской гавани. На месте сейчас работает съемочная группа «Вестей: Приморье».
Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС, прошедшей ночью в результате ливневых дождей разлилась река в районе перегона Кипарисово-Раздольное, что привело к размыву грунта и проседанию железнодорожных рельс.
«Сейчас движение железнодорожного транспорта от Угольной до Уссурийска остановлено, начались восстановительные работы. Задействовано несколько десятков рабочих и специальной техники», – уточнили в ведомстве.
Кроме того, в 9.00 произошёл перелив воды через временную переправу по дороге на селе Кроуновка (дорога от посёлка Борисовка-Корсаковка). В районе станции Баневурово из-за подмыва железнодорожного полотна завалились на рельсы три вагона. Задержан пассажирский поезд № 352, следующий во Владивосток, в котором находится 589 человек, в том числе 50 детей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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