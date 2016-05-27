Дожди в Приморье подтопили сельхозугодия Уссурийска и Хасанского района
Прошедшие ливневые дожди в Приморье затопили сенокосы и поля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, от дождей больше всего пострадали сельхозугодия Уссурийска и Хасанского района.
«Дороги размыты, к полям нет транспортной доступности даже на высокопроходимой технике. Оценить ущерб можно будет только, когда спадет вода», – рассказали в ведомстве.
Погодные условия могут сказаться и на заготовке кормов. Так, в пойме реки Раздольная Надеждинского района оказался затоплен сенокос.
Стоит отметить, что в Уссурийске посажено более тысячи гектаров овощей и почти 860 гектаров картофеля. На данный момент на территории округа действует режим ЧС, за ночь и утро здесь выпало 208 миллиметров осадков, при месячной норме в 134 миллиметра.
Напомним, прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались также затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском и Надеждинском районах. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района.
Подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.
Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады. Две группы приморских спасателей выдвинулись в районы для налаживания лодочных переправ. Одна группа находится в районе поселка Оленевод и другая группа на пути к Хасанскому району.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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