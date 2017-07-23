Энергетики восстанавливают электроснабжение населённых пунктов Приморья

Бригады энергетиков восстанавливают электричество, нарушенное из-за проливных дождей в трёх муниципалитетах Приморья.

Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, около 20 ремонтных бригад начали восстановительные работы в системе электроснабжения в 16 населенных пунктах края.

«Где позволяет погода и паводковая ситуация, работы идут. Восстанавливаются опоры линий электропередач, натягиваются провода, ведутся работы на подстанциях», – уточнили в ведомстве.

Отметим, прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС.

Оказались подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Две группы приморских спасателей выдвинулись в районы для налаживания лодочных переправ. Одна группа находится в районе поселка Оленевод и другая группа на пути к Хасанскому району. В ближайшее время третья группа отправится в Уссурийск. Кроме этого, задействованы подразделения краевых пожарных.

Кроме того, в районе перегона Кипарисово-Раздольное разлилась река, что привело к размыву грунта и проседанию железнодорожных рельс. Сейчас движение железнодорожного транспорта от Угольной до Уссурийска остановлено, начались восстановительные работы. Задействовано несколько десятков рабочих и специальной техники. Также произошёл перелив воды через временную переправу по дороге на селе Кроуновка (дорога от посёлка Борисовка-Корсаковка). В районе станции Баневурово из-за подмыва железнодорожного полотна завалились на рельсы три вагона. Задержан пассажирский поезд № 352, следующий во Владивосток, в котором находится 589 человек, в том числе 50 детей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]