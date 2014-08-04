Три крестьянские семьи из приморского села Павло-Федоровка в один момент из миллионеров превратились в бедняков. И вместо просторных усадеб получили голые стены и дыры в потолке. Как случилось, что в Приморье дискредитировали президентскую программу поддержки жителей села?

Кировский район. Село Павло-Фёдоровка. 30 лет здесь не строили жилья. И вдруг сразу три дома, по крайней мере, их фундаменты и стены вырастают на улице Полевой. Но третий год уже три сельские семьи с детьми ждут, когда подрядчик, покинувший стройплощадку, либо завершит начатое, либо вернет миллионы президента.

Татьяна Пупкова, главный агроном СХПК «Краснореченский»: «Наш глава поселения парней в программу позвал, заявки рассмотрели быстро, и вот документы они собрали, получили деньги на строительство».

Тут-то и проявила себя схема опасности, мы попытались ее изобразить. Защищенный статусом президентского проекта и сертификатом на получение денег, человек на свой страх и риск ищет строителей. Обналичивает средства, подписывает договор. Но спасут ли бумаги с печатями и подписями от мошенничества?

Людмила Михайлова, жена механизатора: «Должны были и оштукатурить, и окна поставить… Они же только стены поставили и крышу, дунешь — улетит…»

Жена сельского тракториста, Людмила, показывает, что делают уже сами на материнский капитал, небольшие накопления и зарплату мужа. Ситуация безвыходная. В августе многодетная семья должна съехать со съемной квартиры.

Виктор Михайлов, участник президентской программы поддержки жителей села: «Все за свой счет: и окна, и крышу, и ворота… Вы на соседний посмотрите, там голые стены!»

Домов нет. Денег нет. На руках только документы за подписью директора «Спайдер-Прим» и владивостокскими адресами компании, с которых все претензии вернулись обратно в Павло-Федоровку. А сколько было обещаний. Даже просьба:

- OOO «Спайдерприм», Валентин Сергеевич Шевальский 87-го года рождения, чтоб ты так жил, в таких вот домах, с маленькими детьми...

- Откуда узнали, что застройщик ваш теперь церковь возводит в Чугуевке?

Василий Ващенко, участник президентской программы поддержки жителей села: «Сам сообщил, жене фото фундамента прислал».

И действительно, Валентин Шевальский работает на строительстве Никольского храма в Чугуевке. Об этом сам рассказал нам по телефону и огорошил: он уже не директор общества с ограниченной ответственностью «Спайдер-Прим», а прораб на стройке. Что же до Павло-Федоровки, говорит, все в рамках закона.

Валентин Шевальский, директор ООО «Спайдер-Прим» в 2015 г.: «Свои обязательства я выполнил в рамках тех денег, которые мне заплатили, в полном объеме, и я готов это в суде доказать».

Там-то и не могут никак дождаться Шевальского в качестве ответчика по иску одного из механизаторов. А приглашают на улицу Колхозную, 57 в поселок Кировский не в первый раз. На 16 августа намечено очередное заседание Кировского районного суда. К слову, в местной полиции заявлениям сельских жителей хода не дали, якобы из-за отсутствия состава преступления. По Павло-Федоровке тут же поползли слухи, что строитель-то непростой оказался. Мол, родня у него там, где надо…

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]