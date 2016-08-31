С затопленных полей у поселка Оленевод спасен человек

7 августа спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы во время разведки на затопленной территории под населенным пунктом Оленевод спасли сторожа — жителя села Раздольное. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Юлию Козицкую, специалиста по связям с общественностью ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

По словам старшего группы спасателей Игоря Чемоданова, информация о нахождении человека в сторожке в затопленных полях поступила спасателям вовремя. «Проведя патрулирование на лодке, спасатели обнаружили мужчину, который находился уже в воде и силы его были на исходе. Спасатели пришли на помощь человеку и доставили его в безопасное место», - рассказал Игорь Чемоданов.

Напомним, что группы спасателей Приморской поисково-спасательной службы на КАМАЗах выехали в Надеждинский район для оказания помощи населению, пострадавшему из-за ливневых дождей в понедельник, 7 августа.

Добавим, что в настоящее время одна из групп спасателей передислоцирована в Михайловский район.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]