В Уссурийске работник депо «отомстил» своему руководству
30-летний работник эксплуатационного локомотивного депо в Уссурийске из чувства неприязни к руководству депо отправил на телефон «горячей линии» Дальневосточной дирекции тяги ОАО «РЖД» смс-сообщение о готовящемся взрыве данного железнодорожного предприятия.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции и коллегами из УФСБ по Приморскому краю злоумышленник был установлен.
Его вина доказана в полном объеме, уголовное дело направлено в суд.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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