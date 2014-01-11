Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:45
  1

В Уссурийске работник депо «отомстил» своему руководству

В Уссурийске работник депо «отомстил» своему руководству

30-летний работник эксплуатационного локомотивного депо в Уссурийске из чувства неприязни к руководству депо отправил на телефон «горячей линии» Дальневосточной дирекции тяги ОАО «РЖД» смс-сообщение о готовящемся взрыве данного железнодорожного предприятия.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции и коллегами из УФСБ по Приморскому краю злоумышленник был установлен.

Его вина доказана в полном объеме, уголовное дело направлено в суд.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря