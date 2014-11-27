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Разлив нефтепродуктов произошел в порту Находка

Разлив нефтепродуктов произошел в порту Находка

Фото: Росприроднадзор

4 августа вечером специалисту Росприроднадзора поступила информация о том, что в порту Находка, в районе 40 причала, при бункеровке судна m/v Captain Kang  (Того) произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Росприроднадзор. За борт попало примерно 25 литров мазута.

Так как при бункеровке судна были установлены боновые заграждения, они не дали нефтяному загрязнению распространиться. Специалисты Приморского филиала ФГБУ Морспасслужба Росморречфлота выставили дополнительную нитку боновых заграждений, мазут был локализован и обезврежен.

В настоящее время Управлением проводится административное расследование произошедшего, виновные будут привлечены к ответственности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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