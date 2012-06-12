"Вести Приморье":соцсети Приморья охватила метео-истерия

Новости о тайфуне «Нору» вызвали настоящую истерию в интернет-сообществе. Каждое СМИ края написало о возможном потопе, в соцсетях тоже активно обсуждали идущий на Приморье катаклизм: поползли слухи даже о якобы цунами. Но вот отдыхающих на пляжах это совсем не напугало. Смотрите репортаж Дениса Ивлева в вечерних выпусках "Вестей Приморье" на телеканалах "Россия1" и "Россия24".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]