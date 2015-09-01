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Прокуратура защитит приморцев, пострадавших при паводках

Прокуратура защитит приморцев, пострадавших при паводках

Из-за прошедших проливных дождей в регионе были затоплены многие дороги, несколько населенных пунктов оказались отрезаны от центра. В некоторых районах нарушено энергоснабжение, размыты дороги, подтоплены приусадебные участки, дома.

Из-за ливней оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском и Михайловском районах. Сложная ситуация наблюдается в Уссурийском городском округе, где уже введен режим ЧС.

В целях защиты прав граждан, пострадавших в результате паводковой ситуации, и государственных интересов прокуратура Приморья взяла на контроль исполнение требований действующего законодательства органами местного самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами в период ликвидации последствий наводнения. 

В рамках проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов по оповещению населения о приближающихся неблагоприятных погодных явлениях.

В Приморье организована «горячая линия» по вопросам, связанным с эффективной защитой прав граждан.

Для оперативного приема сообщений от граждан о нарушении их прав, а также о незаконных действиях (бездействии) должностных лиц при устранении последствий наводнения и оказании помощи населению открыта «горячая линия» региональной прокуратуры 8(423) 240-62-04, а также соответствующих территориальных прокуратур:

- Уссурийской городской прокуратуры 8 (4234) 32-10-78

- прокуратуры Надеждинского района (42334) 2-01-72

- прокуратуры Михайловского района 8 (42346) 2-37-00

- прокуратуры Хасанского района (42331) 47-27-6

Кроме этого, на территориях, пострадавших от проливных дождей, районными прокурорами организованы и проводятся личные приемы граждан по вопросам защиты их прав. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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