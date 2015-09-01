Прокуратура защитит приморцев, пострадавших при паводках
Из-за прошедших проливных дождей в регионе были затоплены многие дороги, несколько населенных пунктов оказались отрезаны от центра. В некоторых районах нарушено энергоснабжение, размыты дороги, подтоплены приусадебные участки, дома.
Из-за ливней оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском и Михайловском районах. Сложная ситуация наблюдается в Уссурийском городском округе, где уже введен режим ЧС.
В целях защиты прав граждан, пострадавших в результате паводковой ситуации, и государственных интересов прокуратура Приморья взяла на контроль исполнение требований действующего законодательства органами местного самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами в период ликвидации последствий наводнения.
В рамках проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов по оповещению населения о приближающихся неблагоприятных погодных явлениях.
В Приморье организована «горячая линия» по вопросам, связанным с эффективной защитой прав граждан.
Для оперативного приема сообщений от граждан о нарушении их прав, а также о незаконных действиях (бездействии) должностных лиц при устранении последствий наводнения и оказании помощи населению открыта «горячая линия» региональной прокуратуры 8(423) 240-62-04, а также соответствующих территориальных прокуратур:
- Уссурийской городской прокуратуры 8 (4234) 32-10-78
- прокуратуры Надеждинского района (42334) 2-01-72
- прокуратуры Михайловского района 8 (42346) 2-37-00
- прокуратуры Хасанского района (42331) 47-27-6
Кроме этого, на территориях, пострадавших от проливных дождей, районными прокурорами организованы и проводятся личные приемы граждан по вопросам защиты их прав.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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