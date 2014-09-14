Аэромобильная группировка МЧС из Хабаровского края направлена в Приморье

Аэромобильная группировка МЧС России из Хабаровского края в понедельник отправлена в Приморье для оказания помощи населению, пострадавшему из-за паводков, сообщила ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю, передает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"В связи с прошедшими обильными осадками на южной территории Приморского края в ряде муниципальных образований осложнилась паводковая и дорожная обстановка. Для оказания помощи населению 7 августа 2017 года из Хабаровского края в соседний регион направлена группировка Амурского спасательного центра МЧС России. В нее вошли 50 человек личного состава, 5 единиц техники и 9 плавсредств. Также в готовности к убытию находится вертолёт Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с 40 спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, для ликвидации последствий циклона спасатели имеют необходимо снаряжение, шанцевый инструмент, лодки для организации временных переправ в местах размыва дорожного полотна, проведения эвакуации населения из зоны подтопления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]