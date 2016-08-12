На Приморье надвигается вторая волна очень сильных дождей

В выходные дни погоду Приморского края определяли фронтальные разделы. В крае прошли дожди разной интенсивности. В субботу дожди прошли в основном в северной половине края с количеством от 0.6 до 19 мм.

В ночь на воскресенье осадки распространились на большую часть края. Выпало от 0.9 до 45 мм. На побережье отмечался туман. Температура воздуха ночью составила +17…+22 °С, днем +20…+31 °С.

Во Владивостоке в выходные дни было облачно, дул свежий ветер. Временами отмечалась морось, которая иногда переходила в дождь, выпало 7 мм. Температура воздуха была в пределах +22…+23 °С.

Минувшей ночью у западных границ Приморского края произошло обострение фронтальных разделов. На юго-западе и в западных районах прошли дожди различной интенсивности: от 3 до 51 мм. Наибольшее количество осадков, 173 - 249 мм, выпало в Хасанском районе (метеостанция Барабаш) и в Уссурийске, что составило 1 – 1.5 месячной нормы. Температура воздуха ночью составила +18…+23 °С.

Во Владивостоке в ночь на понедельник прошел сильный дождь с количеством 41 мм. Отмечался сильный ветер, порывами 19—23 м/с. Температурный фон остался прежним: +22 °С.

В понедельник и в ближайшие сутки активные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать влияние на погоду Приморья. В крае сохранятся дожди различной интенсивности, в отдельных районах ливни и грозы. На западе и юго-западе края сохраняется угроза локальных очень сильных дождей (50 мм и более за 12 час и менее). Температура воздуха будет в пределах +19…+30 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Во Владивостоке облачно, дождь, временами сильный. Ветер сильный. Температура воздуха +20…+24 °С.

Подтверждается прогноз движения тайфуна NORU по более благоприятной для Приморья траектории. Антициклон над Охотским морем не позволяет тайфуну подняться далеко на север и повлиять на погоду Приморского края. К утру воскресенья, 6 августа, продолжая терять запасы энергии, тайфун приблизился к южным Японским островам. Атмосферное давление выросло до 975 гПа. Минувшей ночью вихрь повернул на восток, северо-восток и вышел на Японию. 7 августа продолжит свое движение над островами Японского архипелага.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]