Новости о тайфуне «Нору» вызвали настоящую истерию в интернет-сообществе. Каждое СМИ края написало о возможном потопе, в соцсетях тоже активно обсуждали идущий на Приморье катаклизм: поползли слухи о якобы цунами. Но вот отдыхающих на пляжах это совсем не напугало. Несмотря на возможный тайфун, на приморских пляжах много отдыхающих. Почти каждые пять метров вдоль береговой полосы стоят палатки. Ни дождя, ни штормовой погоды, как ни странно, никто не боится.

На острове Русский — десятки палаток с туристами. И это при том, что в течение нескольких дней спасатели МЧС твердили о надвигающейся стихии — в целях безопасности отдыхающим рекомендовали покинуть бухты и пляжи. Но людей это не останавливало.

Роман Гурдовой, житель г. Уссурийска: «Мы уже ко всему привыкли. И «Лайонрок», и «Гони». Все пережили. Думаю, что и «Нору» переживем».

Новости о возможном тайфуне не помешали Михаилу Утробину отправиться в отпуск в Приморье. Он на велосипеде из Хабаровска приехал во Владивосток. За ним следом ехала жена с дочками, правда, на машине. Сегодня купаются в бухте Стеклянная и внимательно следят за погодой.

Михаил Утробин, житель г. Хабаровск: «Мы решили еще несколько дней переждать стихию. Мало ли. Все-таки 20 % вероятность, что будет. Один бы я поехал, но вот детьми и женой рисковать не хочется. Поэтому сегодня—завтра здесь. По погоде уточняем. И в Хасанский район. На юг Приморья».

Лояльны к стихийным ненастьям и жители Владивостока.

Пётр Шелудько, житель г. Владивостока: «Дороги размоет. Ну, у нас даже мелкие дожди размывают. Поэтому тайфун нас сильно не испугает. По крайней мере, меня».

Угроза тропического тайфуна стала поводом для творчества приморцев в социальных сетях. В инстаграме популярное сообщество публикует театральные «этюды» отдыхающих на пляжах Волчанца.

В других социальных сетях ходили слухи, что море вблизи Артема отошло, а значит, городу угрожает цунами. Специалисты эти слухи не подтвердили. Да и на сегодняшний день известно, что тайфун обошел Приморье стороной.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]