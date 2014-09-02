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Вчера, 16:24
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Ждали с юга,а "прилетело" с запада

Ждали с юга,а

Сейчас Noru проходит над югом острова Хонсю (Япония). Как и прогнозировалось ранее, в период 7— 10 августа на погоду в Приморье будут оказывать влияние атмосферные фронты. Ожидается погода с дождями различной интенсивности, вероятны локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра. Подчеркиваем: эти атмосферные фронты не являются тайфуном Noru.

Днем 7 августа и ночью 8 августа в западной половине края сохранятся сильные дожди с количеством 15–40 мм. Местами очень сильные дожди (50 мм за 12 часов и менее). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

На реках Приморья ожидается подъем уровня воды на 1–3 м, на реках Хасанского и Уссурийского районов на 3–4 м с подтоплением прилегающих к рекам территорий с находящимися на них объектов экономики и инфраструктуры.

В понедельник, 7 августа, создается угроза достижения уровня воды отметок опасного гидрологического явления.

В Уссурийском районе на притоках реки Раздольная: река Раковка, река Борисовка, река Казачка. Создается угроза подтопления Уссурийска в районе «Зеленый остров», автодорог в направлениях Яконовка— Корсаковка-Уссурийск, Пуциловка-Богатырка, мостов, сельскохозяйственных угодий.

В Хасанском районе на реке Амба с затоплением огородов, дорог районного значения, сельскохозяйственных угодий, подтоплением жилой застройки села Занадворовка, угроза территориям воинских частей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • QzzQ / Вчера, 17:44
    № 2  
     

    Кубай, такой Кубай!

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  • 4444 / Вчера, 17:24
    № 1  
     

    как обычно не угодали

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    • В объективе: дети

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