Подтопленные районы Приморья обеспечены спутниковой связью
В Приморье из-за ливневых дождей в Хасанском, Михайловском и Ольгинском районах произошли порывы оптоволокна, из-за чего часть жителей лишены связи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, в прошлом году Администрацией края были закуплены более 20 спутниковых телефонов – сейчас они находятся у глав муниципалитетов.
«На текущий момент мы на связи со всеми городами и районами. Сбои наблюдаются в Хасанском районе – там из-за порывов сетей сейчас доступна только мобильная связь. Частично отсутствует мобильная и фиксированная связь в Партизанском, Лазовском, Ольгинском и Михайловском районах», – сообщили в ведомстве.
Специалисты уже работают на местах аварий, неисправности будут устранены в ближайшее время.
Напомним, прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске – более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС.
Оказались подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.
Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады.
Две группы приморских спасателей выдвинулись в районы для налаживания лодочных переправ. Одна группа находится в районе поселка Оленевод и другая группа на пути к Хасанскому району. В ближайшее время третья группа отправится в Уссурийск. Кроме этого, задействованы подразделения краевых пожарных.
Директор департамента гражданской защиты Приморского края обратил особое внимание на работу социальных объектов и детских лагерей.
По информации синоптиков, дожди разной интенсивности будут идти еще в течение суток.
Отметим, по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского в крае со 2 августа введен режим повышенной готовности в связи с возможной непогодой. Сформированы аварийные запасы топлива и расходных материалов для устранения поломок на объектах энергетики и жилищно-коммунального комплекса, усилены аварийные бригады, произведено оповещение населения и гостей края, в том числе и отдыхающих из других регионов.
Губернатор Приморья, который сегодня, 7 августа, находится в рабочей командировке в Якутии, где принимает участие в совместном совещании по развитию приграничных территорий Дальнего Востока, экстренно возвращается в Приморье.
Владимир Миклушевский поручил всем профильным департаментам Приморского края бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, а также заявил, что все восстановительные работы начнутся сразу же после спада воды.
Глава региона добавил, что пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.08.2017 Дожди в Приморье подтопили сельхозугодия Уссурийска и Хасанского района
-
07.08.2017 Выезд в сторону российско-китайской границы через пункт пропуска Краскино заблокирован
-
07.08.2017 Режим ЧС введен в Уссурийске
-
07.08.2017 Приморские спасатели выехали в Надеждинский район для помощи местному населению
-
12.09.2016 Все муниципалитеты Приморья обеспечены связью
-
09.09.2016 Связь в Приморье планируют восстановить к 15 сентября
Добавить комментарий