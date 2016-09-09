Подтопленные районы Приморья обеспечены спутниковой связью

В Приморье из-за ливневых дождей в Хасанском, Михайловском и Ольгинском районах произошли порывы оптоволокна, из-за чего часть жителей лишены связи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, в прошлом году Администрацией края были закуплены более 20 спутниковых телефонов – сейчас они находятся у глав муниципалитетов.

«На текущий момент мы на связи со всеми городами и районами. Сбои наблюдаются в Хасанском районе – там из-за порывов сетей сейчас доступна только мобильная связь. Частично отсутствует мобильная и фиксированная связь в Партизанском, Лазовском, Ольгинском и Михайловском районах», – сообщили в ведомстве.

Специалисты уже работают на местах аварий, неисправности будут устранены в ближайшее время.

Напомним, прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске – более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС.

Оказались подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады.

Две группы приморских спасателей выдвинулись в районы для налаживания лодочных переправ. Одна группа находится в районе поселка Оленевод и другая группа на пути к Хасанскому району. В ближайшее время третья группа отправится в Уссурийск. Кроме этого, задействованы подразделения краевых пожарных.

Директор департамента гражданской защиты Приморского края обратил особое внимание на работу социальных объектов и детских лагерей.

По информации синоптиков, дожди разной интенсивности будут идти еще в течение суток.

Отметим, по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского в крае со 2 августа введен режим повышенной готовности в связи с возможной непогодой. Сформированы аварийные запасы топлива и расходных материалов для устранения поломок на объектах энергетики и жилищно-коммунального комплекса, усилены аварийные бригады, произведено оповещение населения и гостей края, в том числе и отдыхающих из других регионов.

Губернатор Приморья, который сегодня, 7 августа, находится в рабочей командировке в Якутии, где принимает участие в совместном совещании по развитию приграничных территорий Дальнего Востока, экстренно возвращается в Приморье.

Владимир Миклушевский поручил всем профильным департаментам Приморского края бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, а также заявил, что все восстановительные работы начнутся сразу же после спада воды.

Глава региона добавил, что пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]