Автопоезд «Забота» добрался до Арсеньева. Побывать на приеме у лучших врачей Владивостока смогли юные приморцы. В течение двух недель в местной поликлиники специалисты осматривали маленьких жителей Арсеньева.

Радости нет предела. В детской поликлинике благодарные мамочки не верят своему счастью. Попасть на прием к специалисту в Арсеньеве порой трудно не только потому, что много желающих, а еще и из-за давней общей для всего здравоохранения проблемы – нехватки кадров.

Елена Валиева, жительница: «У нас же невролога нет бесплатного. Вот мы и решили пройти его бесплатно по этой программе».

Екатерина Уманец, жительница: «Нам годик исполнился. Нужно пройти медкомиссию. ЛОРа детского нет. А здесь мы можем пройти».

Персонал медицинского автопоезда – 11 высококлассных специалистов. Есть свое диагностическое оборудование, экспресс-лаборатория. Ежедневно на прием к врачам приходят сотни малышей, в общей сложности бесплатные медицинские услуги по губернаторской программе получили уже более тысячи арсеньевских ребятишек. Татьяна Раздай-Бедина – врач высшей категории. Не первый раз отправляется в дальние поездки по краю. И в который раз убеждается в том, что ее консультация многим помогла правильно поставить диагноз и успешно пройти лечение.

Татьяна Раздай-Бедина, врач-невролог высшей категории: «В основном идут дети с невралгическими проблемами. Много детей с детским церебральным параличом. Есть дети с эпилепсией, с синдромом Дауна, умственной отсталостью. У меня сегодня был ребенок с перенесенным клещевым энцефалитом».

Работа передвижных поликлиник в Приморье организована по инициативе губернатора края Владимира Миклушевского. Цель проекта – сделать качественную медпомощь доступнее для жителей отдаленных сел. Особенно ждут в глубинке врачей узкой специализации. Сейчас попасть на прием к врачам автопоезда могут жители Анучинского района. В эту командировку отправился «семейный» состав «Заботы», поэтому пройти обследование и получить консультацию могут не только взрослые, но и дети. В Анучинском районе специалисты планируют осмотреть более 600 местных жителей. А уже ноябре автопоезд «Забота» вновь вернется в Арсеньев. На этот раз здесь ждут специалистов для взрослого населения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]