Автопоезд «Забота» изменит график работы из-за ЧС в Приморье

График работы детского состава автопоезда «Забота» будет скорректирован из-за последствий ливневых дождей в Приморье. Предполагается, что в Михайловский район автопоезд прибудет не 8 августа, как планировалось, а на один-два дня позже.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, это связано с тем, что в Уссурийском городском округе, который граничит с Михайловским районом, в настоящее время введен режим ЧС.

«Принято решение, что заезд специалистов в Михайловский район для работы с детским населением – медицинских осмотров и консультаций – будет отложен. О точной дате прибытия врачей в села будет сообщено дополнительно», – сказал глава ведомства.

В департаменте подчеркнули, что на работу взрослого состава автопоезда «Забота» стихия не повлияла.

«Сейчас наши врачи работают на острове Путятин. Здесь все проходит в штатном режиме. Планируется, что завтра медики переправятся на материк, где будут вести прием жителей ЗАТО Фокино», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что в результате разгула стихии сегодня ночью в зону подтопления попали станция переливания крови и туберкулезная больница в Уссурийске. Сейчас спасателями предпринимаются все меры для локализации последствий непогоды.

Кроме того, перебои с электроэнергией и связью есть в медицинских учреждениях в Хасанском районе.

«Самые большие сложности на севере района – в селах Кравцовка, Филипповка, Барабаш, Занадворовка и других. Здесь нет ни связи, ни интернета, ни электричества. В зоне подтопления ФАПы и амбулатория в Барабаше», – рассказал главный врач района Евгений Махиня.

Между тем, все тяжелобольные пациенты и беременные женщины, сроки родов, у которых приходятся на ближайшие две недели были своевременно госпитализированы в Хасанском, Надеждинском, Михайловском районах и Уссурийском городском округе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«В настоящее время в лечебных учреждениях стационарного типа Уссурийского городского округа – детской и взрослых больницах – все работает в штатном режиме. В утренние часы было отключение электроэнергии, но поскольку наши учреждения обеспечены собственными дизель-генераторами, то сработали автоматические экстренные системы электроснабжения», – сообщила главный врач Уссурйиской больницы Андрей Скирута.

Он также отметил, что в настоящее время все медучреждения имеют запас продовольствия и медикаментов на 3-5 дней.

«Еще в пятницу департамент здравоохранения разослал приказ, согласно которому главные врачи территорий, которые были обозначены, как зоны возможного подтопления, приняли все необходимые меры для экстренной госпитализации тяжелобольных пациентов, а также беременных женщин», – сообщил глава Центра медицины катастроф Приморья Александр Партин.

В департаменте здравоохранения подчеркивают, что в настоящее время все лечебные учреждения имеют достаточный запас необходимых медикаментов, продуктов питания и хозяйственных принадлежностей.

Напомним, прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске – более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС.

Оказались подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады.

Две группы приморских спасателей выдвинулись в районы для налаживания лодочных переправ. Одна группа находится в районе поселка Оленевод и другая группа на пути к Хасанскому району. В ближайшее время третья группа отправится в Уссурийск. Кроме этого, задействованы подразделения краевых пожарных.

Директор департамента гражданской защиты Приморского края обратил особое внимание на работу социальных объектов и детских лагерей. По информации синоптиков, дожди разной интенсивности будут идти еще в течение суток.

Отметим, по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского в крае со 2 августа введен режим повышенной готовности в связи с возможной непогодой. Сформированы аварийные запасы топлива и расходных материалов для устранения поломок на объектах энергетики и жилищно-коммунального комплекса, усилены аварийные бригады, произведено оповещение населения и гостей края, в том числе и отдыхающих из других регионов.

Губернатор Приморья, который 7 августа находится в рабочей командировке в Якутии, где принимает участие в совместном совещании по развитию приграничных территорий Дальнего Востока, экстренно возвращается в Приморье.

Владимир Миклушевский поручил всем профильным департаментам Приморского края бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, а также заявил, что все восстановительные работы начнутся сразу же после спада воды.

Глава региона добавил, что пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]