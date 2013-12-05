Из-за повреждения Транссиба остановлена продажа билетов на идущие в Приморье поезда

Продажа билетов на поезда ряда направлений приостановлена на Дальнем Востоке. Причина - повреждение паводком Транссибирской магистрали в Приморском крае, сообщила в понедельник пресс-служба Дальневосточной железной дороги, передает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"В связи с перерывом движения на перегоне Барановский - Раздольное участка Уссурийск - Владивосток Дальневосточной железной дороги временно прекращается продажа проездных документов на всем пути следования на следующие пассажирские поезда: 351 Владивосток - Советская Гавань, 5 Владивосток - Хабаровск, 113 Тихоокеанская - Хабаровск, 201 Владивосток - Хабаровск, 207 Владивосток - Новокузнецк", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в Приморье остановлено уже три пассажирских поезда, в которых находится 1612 человек. Сейчас их автобусами доставляют в Уссурийск и Владивосток. О предполагаемом времени восстановления движения пока не сообщается.

В понедельник в результате ливня разлилась река в районе перегона Кипарисово - Раздольное, что привело к размыву грунта и проседанию железнодорожного полотна. Несколько грузовых вагонов сошли с рельсов в районе села Раздольное в Надеждинском районе. Движение по Транссибирской магистрали прекращено в обоих направлениях. На место происшествия отправлены четыре восстановительных поезда со станций Уссурийск, Партизанск, Первая Речка и Сибирцево, восстановление движения по одному пути ожидается к вечеру понедельника. --0--шм/кнз

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]