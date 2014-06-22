Ребенок выпал из окна третьего этажа в Уссурийске
В полицию Уссурийска поступило сообщение сотрудников скорой помощи о том, что из окна третьего этажа пятиэтажного жилого дома на улице Чичерина выпал четырехлетний ребенок.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, мальчик проживает в полной семье. В момент происшествия мать вышла в соседнюю комнату. Ребенок, оставшись без присмотра, встал на подлокотник дивана, с которого перебрался на подоконник и, открыв настежь окно, вместе с москитной сеткой выпал на тротуар. На улице ребенка сразу обнаружили прохожие, которые вызвали скорую помощь и полицию.
Прибывшие на место происшествия медики транспортировали мальчика в городскую больницу. В настоящее время ребенок находится в реанимации.
Как сообщили в инспекции по делам несовершеннолетних, семья ребенка характеризуется положительно, на учете в органах внутренних дел не состоит.
По данному факту проводится проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
06.02.2017 Маленький ребенок выпал из окна квартиры на одиннадцатом этаже во Владивостоке
-
02.10.2015 Из окна третьего этажа в селе Новоникольск выпал 2-летний ребенок
-
21.09.2015 В Уссурийске из окна пятиэтажного дома выпал ребенок
-
11.03.2015 В Приморье 7-летний мальчик выпал из окна пятого этажа
-
26.06.2014 В Приморье из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок
-
22.06.2014 В Находке из окна седьмого этажа выпал трехлетний ребенок
Добавить комментарий