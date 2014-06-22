Ребенок выпал из окна третьего этажа в Уссурийске

В полицию Уссурийска поступило сообщение сотрудников скорой помощи о том, что из окна третьего этажа пятиэтажного жилого дома на улице Чичерина выпал четырехлетний ребенок.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, мальчик проживает в полной семье. В момент происшествия мать вышла в соседнюю комнату. Ребенок, оставшись без присмотра, встал на подлокотник дивана, с которого перебрался на подоконник и, открыв настежь окно, вместе с москитной сеткой выпал на тротуар. На улице ребенка сразу обнаружили прохожие, которые вызвали скорую помощь и полицию.

Прибывшие на место происшествия медики транспортировали мальчика в городскую больницу. В настоящее время ребенок находится в реанимации.

Как сообщили в инспекции по делам несовершеннолетних, семья ребенка характеризуется положительно, на учете в органах внутренних дел не состоит.

По данному факту проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]