В поселке Оленевод смыло опоры железнодорожного моста

В понедельник, 7 августа, участок автомобильной дороги Барановский–Хасан в поселке Оленевод залило селевым потоком и частично смыло опоры железнодорожного моста, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl.ru.

По пути в поселок Оленевод (Надеждинский район) дорогу засыпало камнями, рядом размыло опору железнодорожного моста, и рельсы буквально повисли в воздухе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]