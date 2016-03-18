Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 18:18
  1

В поселке Оленевод смыло опоры железнодорожного моста

В поселке Оленевод смыло опоры железнодорожного моста

Фото: newsvl.ru

В понедельник, 7 августа, участок автомобильной дороги Барановский–Хасан в поселке Оленевод залило селевым потоком и частично смыло опоры железнодорожного моста, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl.ru.

По пути в поселок Оленевод (Надеждинский район) дорогу засыпало камнями, рядом размыло опору железнодорожного моста, и рельсы буквально повисли в воздухе.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря