Около 50 детей вывезли из реабилитационного центра, оказавшегося в зоне паводка в Приморье
Детей, находившихся в социально-реабилитационном центре в селе Красный Яр в Приморье, своевременно вывезли из зоны паводка, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
"В селе, где располагается отделение Уссурийского центра, на реабилитации находилось 47 детей. Как заверили специалисты, всех ребят успели вывезти в Уссурийск еще до того, как было нарушено сообщение с населенным пунктом", - сообщила пресс-служба администрации края в понедельник.
Также временно приостановлена работа палаточного лагеря "Солнечный остров", расположенного в Партизанском районе, всех находившихся там детей вывезли в Екатериновский дом-интернат.
Отмечается, что ситуацию в социальных учреждениях в подтопленных районах Приморья мониторят каждые два часа.
"По последним данным, все учреждения работают в штатном режиме. Здесь есть достаточной запас продуктов и питьевой воды", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, после прошедших накануне ливней в зоне паводка оказались Хасанский, Надеждинский и Михайловский районы, а также Уссурийский городской округ, где уже введен режим ЧС. Размыты дороги, железнодорожные пути, разрушены мосты у двух сел, нарушено энергоснабжение, телефонная связь, отменена часть междугородних автобусных рейсов, задерживаются поезда.
В районы отправлены группы спасателей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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