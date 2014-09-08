Несколько детских садов Приморья не смогут принять детей из-за последствий стихии
Во вторник, 8 августа, детей не смогут принять в трех детских дошкольных учреждениях Уссурийска и четырех садах Михайловского района, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.
Как сообщили в департаменте образования и науки Приморья, основной причиной приостановки стали перебои в подаче воды и электричества.
«В селе Михайловка Михайловского района в связи с аварией на водонапорной насосной станции детские сады “Ручеек” и “Буратино” остались без воды. Руководством детских организаций принято решение о временном прекращении работы в течение как минимум двух дней», – рассказали в ведомстве.
Еще пять учреждений – «Светлячок» в Михайловке и «Василек» в селе Первомайском Михайловского района, а также сады №20, №106 в Уссурийске и №30 в Борисовке Уссурийского городского округа – лишены электроснабжения. Здесь завтра, 8 августа, также не смогут принять маленьких воспитанников.
Кроме того, как сообщалось ранее, в результате ливня, прошедшего минувшей ночью в южных районах края, временно приостановлена работа четырех детских садов в Уссурийске – №9, №17, №35 и №45, трех организаций в Надеждинском районе – №12 в поселке Раздольное, №10 в поселке Оленевод и №24 в селе Нежино, и одного детского сада в Михайловском районе – ДОУ «Журавлик».
Насколько быстро учреждения смогут возобновить свою работу, зависит от дальнейших погодных условий. Детей здесь смогут принять только после спада воды.
Напомним, прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске – более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС. По информации синоптиков, дожди разной интенсивности будут идти еще в течение суток.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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