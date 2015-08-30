Девять пунктов временного размещения открыто в Приморье

Пункты временного размещения (ПВР) открыты в Надеждинском, Михайловском, Хасанском районах и Уссурийском городском округе. Сюда доставляют тех, чьи дома оказались подтоплены из-за ливневых дождей, прошедших в Приморье ночью.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, пункты временного размещения открыты в селе Барабаш и поселке Славянка Хасанского района, в поселке Раздольное Надеждинского района, в селах Кремово, Михайловка, Осиновка и Ивановка Михаловского района, еще два ПВР работают в Уссурийске.

«Все пункты рассчитаны на пребывание от 50 до 250 человек каждый, размещённые в них люди обеспечены всем необходимым, в том числе питанием», – рассказали в ведомстве.

Сейчас в ПВРах размещено 35 человек, в том числе, 18 детей. 33 человека находятся в ПВРах Уссурийска и два человека в пункте временного размещения села Михайловка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В свою очередь специалисты Центра медицины катастроф Приморья призывают граждан, находящихся на побережье Хасанского района, повременить с возвращением домой. В результате последствий сильных дождей, ограничено движение на трассе Раздольное–Хасан. Отдыхающих просят оставаться на месте и при необходимости переждать стихию в пунктах временного размещения.

«Мы призываем проявить благоразумие и не пытаться выехать с туристических баз и других мест отдыха по направлению к Раздольному. Из-за того, что проехать по дороге невозможно, там образовалась огромная пробка», – отметили специалисты.

Напомним, прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске – более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС.

Оказались подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады.

По информации синоптиков, дожди разной интенсивности будут идти еще в течение суток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]