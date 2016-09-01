Жителей приморского села Яконовка эвакуируют в пункт временного размещения

Более 30 человек уже эвакуированы в Уссурийске в пункт временного размещения (ПВР). В ближайшее время сюда доставят ещё 30 человек из села Яконовка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Спальные места, тёплые одеяла и трехразовое горячее питание – в ПВР для приморцев, чьи дома оказались в зоне подтопления, организованы максимально комфортные условия пребывания. Сейчас здесь находятся 18 детей и 15 взрослых – все они еще ранним утром были вынуждены покинуть свои дома из-за резкого подъёма воды в городе и близлежащих посёлках.

Жительница улицы Садовая Елена Шарипова проснулась в шесть утра, собиралась пойти на работу.

«Весь двор был по колено в воде, собаки уже плавали. Первым делом я освободила животных с цепи. Вода тем временем начала поступать в дом, и через несколько минут пошла во все комнаты», – вспоминает она.

Семья Демкович, обнаружив воду в своём доме, медлить и рисковать не стали – сразу обратились за помощью.

«Ребёнок очень перепугался, когда мы уходили из подтопленного двора. Сейчас все хорошо, нам здесь помогли обустроиться и накормили. Сказали, что можем жить пока вода не уйдёт», – рассказала Алена Демкович.

В доме Любови Ивановны Курбатовой вода уже была по пояс, когда она с внучкой выбралась на улицу.

«В прошлом году тайфун нас не затронул, вода прошла стороной нашу улицу. Никто не ожидал сегодня ночью такого ливня, мы очень перепугались», – говорит она.

Пункт временного размещения в Уссурийске рассчитан на 200 человек. Три раза в день сюда привозят горячее питание, в помещении есть вся необходимая бытовая техника, душевые кабины, санитарная комната. Постояльцы здесь размещены по четыре человека в комнате.

Всего же с подтопленных территорий Уссурийского городского округа спасателями эвакуировано 170 человек. Временный пункт размещения в Уссурийске также организован в молодёжном центре культуры и досуга «Горизонт». Сейчас здесь размещены шесть человек.

На данный момент в Уссурийске остаются без света две поликлиники и детская больница, подтоплены несколько детских садов. В муниципалитете работают спасатели.

Отметим, всего в Приморье открыто девять пунктов временного размещения в селе Барабаш и поселке Славянка Хасанского района, в поселке Раздольное Надеждинского района, в селах Кремово, Михайловка, Осиновка и Ивановка Михаловского района, еще два ПВР работают в Уссурийске. Все пункты рассчитаны на пребывание от 50 до 250 человек каждый, размещённые в них люди обеспечены всем необходимым, в том числе питанием.

Сейчас в ПВРах размещено 35 человек, в том числе, 18 детей. 33 человека находятся в ПВРах Уссурийска и два человека в пункте временного размещения села Михайловка.

Напомним, прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске – более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС.

Оказались подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады.

По информации синоптиков, дожди разной интенсивности будут идти еще в течение суток.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]