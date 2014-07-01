Студент владивостокского вуза «подрабатывал» продажей наркотиков

Фрунзенский суд Владивостока вынес приговор гр-ну К., который осужден за незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, в январе 2016 года, находясь на территории вуза, где обучался на 4-м курсе, сбыл за 1,2 тыс. рублей масло каннабиса массой 0,55 гр, замаскированное в обертку из-под конфеты.

Продажа наркотика происходила под контролем правоохранительных органов, поэтому вещество было изъято из оборота сразу же после фиксирования факта сбыта.

Фигурант предлагал покупать у него наркотики своим знакомым, среди которых были и студенты, через смс-сообщения.

Следует отметить, что сам сбытчик согласно выводам судебно-наркологической экспертизы не являлся потребителем наркотических средств.

Суд, признав подсудимого виновным и назначил ему за содеянное 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]