В Арсеньеве в воскресенье и в понедельник сильных дождей не было. Но наученные горьким опытом циклона, обрушившегося две недели назад на центральное Приморье, из-за которого подтопило огороды в частном секторе в районе поймы реки Дачной, жители просят использовать систему оповещения ГО и ЧС не только в время стихийных бедствий.

В прошлом году в районе поймы реки Дачной спасатели установили автоматическую голосовую систему оповещения населения. Вложены немалые средства, однако, когда две недели назад прошли ливни в центральном Приморье, часть улиц по дороге на горнолыжную базу оказалась подтопленной.

Жители из подвалов до сих пор выкачивают воду. А ведь такого раньше никогда не было. Виновниками потопа жители считают не только местную администрацию, которая не может до конца разобраться с ливневками, но и работников водоканала, которые сбрасывают воду с водохранилища, не предупреждая жителей.

Ирина Савенко, жительница: «И сбрасывать они начинают не как положено: сбросили чуть-чуть, подождали, сбросили, подождали. Они разом — хлоп, спустили, вся семенная картошка, все, что в подвалах, подтопило. В прошлом году у нас тоже подтопило, но в этом году…»

Как говорят специалисты водоканала, уровень воды на гидротехническом сооружении далек от критической отметки.

Андрей Перцев, главный инженер водоснабжающей организации: «Осуществляется сброс только тогда, когда уровень превышает норму. В данный момент нас эта ситуация миновала, и мы обошлись без сброса».

В управлении ГО и ЧС городской администрации голосовую систему оповещения протестировали по графику. Специально для нас ее решили не включать, так как должно быть соответствующее распоряжение.

Владимир Савченко, начальник управления ГО и ЧС администрации Арсеньевского городского округа : «Эта система в случае дождей и незначительных осадков не задействуется, только в случае катастрофического затопления, угрозы разрушения плотины».

Жители говорят: если бы городские власти смогли бы решить вопрос с отводом воды без последствий для огородов и подвалов частного сектора, то такое оповещение не понадобилось. Но несколько лет назад вдоль Дачной после сброса воды в водохранилище смыло не только часть урожая и участков, затопило дачные домики, пострадал и коттеджный поселок в пойме подконтрольной водоканалу речки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]