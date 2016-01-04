Новости Экономика Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:11
  0

В Приморье возобновлена продажа билетов на электропоезда

Дальневосточная транспортная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности и прав потребителей в Приморье из-за задержки движения поездов по Транссибирской магистрали. Движение поездов удалось восстановить накануне в 22.00 по местному времени по одной колее. Составы в обоих направлениях пропускают по очереди. Пассажиры четырех поездов, которые в понедельник были остановлены из-за подмытой железной дороги, были отправлены на автобусах во Владивосток и Уссурийск. К этому часу восстановлено движение всех электропоездов, продажа билетов возобновлена. Ремонтные работы ведутся до сих пор. Оперативную информацию мы только что получили по телефону от представителя РЖД Игоря Пинчука.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря