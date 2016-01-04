В Приморье возобновлена продажа билетов на электропоезда

Дальневосточная транспортная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности и прав потребителей в Приморье из-за задержки движения поездов по Транссибирской магистрали. Движение поездов удалось восстановить накануне в 22.00 по местному времени по одной колее. Составы в обоих направлениях пропускают по очереди. Пассажиры четырех поездов, которые в понедельник были остановлены из-за подмытой железной дороги, были отправлены на автобусах во Владивосток и Уссурийск. К этому часу восстановлено движение всех электропоездов, продажа билетов возобновлена. Ремонтные работы ведутся до сих пор. Оперативную информацию мы только что получили по телефону от представителя РЖД Игоря Пинчука.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]