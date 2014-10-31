Детские сады в Приморье возвращаются к штатному режиму работы

Во вторник, 8 августа, восстановлена деятельность пяти дошкольных учреждений, расположенных в Уссурийске и Надеждинском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте образования и науки Приморья, детей смогли принять в детских организациях №17, №35, №106 в Уссурийске и №12 в поселке Раздольное Надеждинского района. Также возобновил свою работу детский сад №45 в Уссурийске – в корпусе на улице Крестьянской приняли всех воспитанников учреждения, в том числе из не успевшего восстановиться после прошедшего ливня второго корпуса на улице Пушкинской.

«На данных момент во всех перечисленных организациях налажена нормальная работа», – сообщили в департаменте.

Ведется ликвидация последствий стихии и еще в четырех детских учреждениях, расположенных в Михайловском районе. Восстановлено водоснабжение в садах «Ручеек» и «Буратино», налажена подача электричества в организациях «Светлячок» и «Василек». В настоящее время здесь идет подготовка к приему детей.

По-прежнему остаются подтопленными сады №10 в поселке Оленевод и №24 в селе Нежино в Надеждинском районе, сад ДОУ «Журавлик» в Михайловском районе и сад №9 в Уссурийске. В садах №3, №20 и №30 Уссурийского городского округа отсутствует электроснабжение.

«В этих организациях прием детей пока еще не осуществляется. Ведутся восстановительные работы», – сообщили в департаменте.

Напомним, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС. Пострадало пять муниципалитетов – Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.

Всего в зону стихии попало 34 населенных пунктах, подтоплено 2 037 жилых домов с населением 13 355 человек и 2 414 придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20 522 человека, в том числе более 3 528 детей.

Сейчас в регионе развернуто 11 пунктов временного размещения, вместимостью 886 человек. В данное время здесь находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка. При необходимости в крае готовы развернуть еще два ПВР вместимостью 250 человек.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии.

Глава региона добавил, что пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]