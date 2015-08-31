С начала года в Приморье привлечены к ответственности свыше 7,5 тысяч нетрезвых водителей

С начала года полицейские привлекли к ответственности 4189 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 3590 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 554 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 272 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Зарегистрировано 8 ДТП, спровоцированных любителями пьяной езды. В результате 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Аварии произошли в городах Находка, Лесозаводск, Дальнегорск, Арсеньев, Уссурийск, Большой Камень, а также в Партизанском и Хасанском районах.

Так, 31 июля в селе Андреевка Хасанского района водитель автомашины Ниссан Ваннет, находясь в состоянии опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП 27-летний водитель и 25-летний пассажир получили сотрясение мозга.Установлено, что водитель Ниссан Ваннет ранее был лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Срок лишения еще не истек.

2 августа в Арсеньеве 20-летний водитель автомашины Тойота Чайзер, не имея права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на барьерное ограждение и дерево. В результате автоаварии пострадал водитель Тойоты, диагноз: рассеченная рана лица. В отношении молодого человека составлены административные материалы.

6 августа в Дальнегорске в районе 356 км автодороги Осиновка – Рудная Пристань 18-летний водитель автомашины Тойота Королла, не имеющий права управления, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В ДТП пострадала 29-летняя пассажирка Короллы, которая, находилась на шестом месяце беременности. Девушка получила ушиб позвоночника. Водитель имел признаки опьянения. Решение будет принято после получения результатов химико-токсикологического исследования.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спсский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пограничный, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]