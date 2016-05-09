Анонс на 9 августа

9 августа г. Владивосток, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Кубок г. Владивостока по парусному спорту. Начало в 19.00.

9 августа г. Тюмень. ФК «Тюмень» - ФК «Луч-Энергия» Владивосток. 7 тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-18 гг.

9 августа — Международный день коренных народов мира.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]