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Анонс на 9 августа

9 августа г. Владивосток, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Кубок г. Владивостока по парусному спорту. Начало в 19.00.

9 августа г. Тюмень. ФК «Тюмень» - ФК «Луч-Энергия» Владивосток. 7 тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-18 гг.

9 августа — Международный день коренных народов мира.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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