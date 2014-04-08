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Пропавший в Уссурийске мужчина найден мертвым

Пропавший в Уссурийске мужчина найден мертвым

В Уссурийске погибшим найден 71-летний Владимир Семенов. В ночь с 6 на 7 августа 2017 г. во время стихийного бедствия мужчина пропал. Известно,что во время удара стихии он находился на даче в садовом обществе «Пищевик» в  районе Пивзаводских садов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, мужчина найден мертвым во вторник, 8 августа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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