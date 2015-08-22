Хасанский район справляется с последствиями стихии

Съемочная группа программы «Вести: Приморье» 8 августа находится в Хасанском районе, селе Филипповка, которое относится к Барабашевскому поселению. Понять, как здесь бушевала стихия, можно по останкам моста. Как говорят местные, его унесло буквально за час.

Сейчас течение реки уже не такое сильное, но все же самостоятельно люди до сих пор не могут перебраться и остаются на противоположном берегу.

На помощь людям пришли сотрудники МЧС и приморский краевой спасательной службы.

С берега на берег людей перевозят с помощью лодки. Всего в Барабашевском поселении затоплено почти 900 частных домов, в которых проживает более 2000 человек. Некоторые дома пострадали настолько, что люди не могли там оставаться. Для них были организованы пункты временного проживания.

Сейчас вода в Барашевском поселении ушла. Люди разбирают завалы, рассчитают дороги.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]