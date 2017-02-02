Музыкальный проект "Ледокол"

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Концерт «Starcardigan» пройдет на «Ледоколе»

Концерт «Starcardigan» пройдет на «Ледоколе»

Концерт «Starcardigan» на «Ледоколе». Среда, 9 августа, 18.10 — 19.00.

Участники четырёх гастрольных туров по Китаю; крупнейших фестивалей Шанхая, Чэнду, Улан-Батора, Южной Кореи, а также российских городов - группа «Starcardigan» даст концерт в программе «Ледокол» на «Радио России. Приморье». Задавайте свои вопросы в прямом эфире по телефону: 226-00-88, WhatsApp: +7 (914) 076-47-00.

Начало концерта в 18.10.

Владивосток 102,1 FM

Находка 101,4 FM

Уссурийск 106,0 FM

online здесь: http://vestiprim.ru/radio_russia_prim.html

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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