Сестры милосердия помогают в больнице Находки. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
На помощь больнице пришла церковь. В Находке сестры милосердия уже полтора года помогают врачам в уходе за тяжелобольными. Впрочем, они оказывают помощь не только пациентам, но и самим докторам. На минувшей неделе медучреждение заключило с духовенством официальное соглашение.
Теперь отношения между городской больницей Находки и церковью стали официальными. На помощь в отделения онкологии, терапии и неврологии приходят восемь сестер.
Николай Дутка, епископ Находкинский и Преображенский: «К 18-му году мы планируем привлечь молодых людей. Они сильнее. Мы хотим, чтобы нас было около 50 человек».
В свободное от своей основной работы время женщины оказывают помощь тяжелобольным, от которых порой отворачиваются даже родные. Кормят, ухаживают, иногда помогают материально: приносят одежду, вкусную еду и трудоустраивают пациентов. Больше всего времени уделяют беседам.
Юлия Михеева, сестра милосердия: «Здесь основная обязанность — это подготовка к причастию. Потому что многие — тяжелобольные. И если человек подготовился, исповедовался, в своих грехах покаялся, душа уже облегчилась, и может и тело пойти на поправку».
При дефиците кадров в медучреждениях такая благотворительность — большое подспорье. Впрочем, в помощи сестер милосердия иногда нуждаются и сами врачи.
Екатерина Максименко, заведующая терапевтическим отделением №2: «Когда представители церкви находятся у нас в отделении, мы тоже чувствуем себя защищенными и ближе к нашей вере. Бывает, что и нам нужна психологическая помощь, поддержка, и представители церкви также с нами работают».
Кроме сестер милосердия, частый гость в городской больнице — отец Георгий. Дважды в неделю он проводит молебны для пациентов, причащает и крестит всех желающих.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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