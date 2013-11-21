В Приморье отменяется ряд электричек
В связи с работами по восстановлению железнодорожного полотна в районе станции Раздольное 8 августа отменяются следующие электропоезда:
№6363, Владивосток-Уссурийск (Отпр в 18.09)
№6007/6015 Владивосток-Сибирцево-Ружино (Отпр в 17.10)
9 августа отменяются:
№6364, Уссурийск-Владивосток
№6016/6008 Ружино-Сибирцево-Владивосток
№6342 Раздольное-Владивосток — пойдет по маршруту Надеждинская-Владивосток
№6303 Третья рабочая — Раздольная, пойдет до Надеждинской
№6365/6367 Владивосток-Уссурийск-Спасск
№6368/6366 Спасск-Уссурийск-Владивосток
№6361 Владивосток-Уссурийск пойдет до Надеждинской (отпр в 6.47)
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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