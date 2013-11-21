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В Приморье отменяется ряд электричек

В Приморье отменяется ряд электричек

В связи с работами по восстановлению железнодорожного полотна в районе станции Раздольное 8 августа отменяются следующие электропоезда:

№6363, Владивосток-Уссурийск (Отпр в 18.09)

№6007/6015 Владивосток-Сибирцево-Ружино (Отпр в 17.10)


9 августа отменяются:

№6364, Уссурийск-Владивосток

№6016/6008 Ружино-Сибирцево-Владивосток

№6342 Раздольное-Владивосток — пойдет по маршруту Надеждинская-Владивосток

№6303 Третья рабочая — Раздольная, пойдет до Надеждинской

№6365/6367 Владивосток-Уссурийск-Спасск

№6368/6366 Спасск-Уссурийск-Владивосток

№6361 Владивосток-Уссурийск пойдет до Надеждинской (отпр в 6.47)

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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