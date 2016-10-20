Проезды к населенным пунктам Хасанского района планируют восстановить в течение суток

Автосообщение с отрезанными из-за стихии населенными пунктами Хасанского района – Овчинниково, Безверхово, Провалово и Перевозное – дорожники планируют восстановить в течение ближайших суток. Об этом доложили Губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому во время рабочей командировки в пострадавшие от ЧС муниципалитеты, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В первую очередь глава региона отправился в один из наиболее пострадавших от стихии в Хасанском районе – посёлок Барабаш. Здесь всего за несколько часов потоками воды были размыты дороги, подтоплены дома и подворья.

«Всего в четырех населенных пунктах Хасанского района, попавших в зону подтопления пострадало 500 жилых домов, в которых проживают четыре тысячи человек, а также 500 придомовых территорий и одно детское образовательной учреждение. Повреждены автомобильные дороги. На территории района работают семь пунктов временного размещения в Славянке, Барабаше и Зарубино, в них размещено почти 400 человек», – доложил Губернатору глава района Сергей Овчинников.

Он добавил, что сегодня многие ПВР опустели, вода ушла и люди возвращаются домой. Кроме того, благодаря оперативному восстановлению трассы Хасан–Раздольные выехать из мест отдыха смогли и туристы.

«Еще часть отдыхающих сегодня утром отправили на катере Лотос и пассажирском катамаране Москва. Во время стихии многие базы отдыха бесплатно предоставляли туристам спальные места», – сообщил он.

Сейчас отрезанными от автосообщения в Хасанском районе остаются четыре населенных пункта – Овчинниково, Безверхово, Провалово и Перевозное. Проезд к этим поселениям, по словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Шворы, обеспечат к вечеру среды, 9 августа.

Глава региона также пообщался с жителями поселка Барабаш, дома которых пострадали от наводнения. Сейчас вода уже ушла, оставив в домах и дворах грязь и крупный мусор. Владимир Миклушевский поручил привлечь спасателей к уборке в поселке, чтобы люди как можно скорее могли вернуться к нормальной жизни.

«Нужно помочь восстановить заборы, убрать габаритный мусор и грязь из домов. И сделать это нужно максимально оперативно», – подчеркнул глава региона.

В посёлке Барабаш Губернатор также посетил пункт временного размещения, расположенный в местной школе. Людей здесь разместили в спорзале, спят они на матрасах на полу.

Владимир Миклушевский поручил главе района и департаменту гражданской защиты населения сегодня же завезти сюда кровати.

«Как вы могли позволить, чтоб люди спали на полу? Немедленно обеспечьте спальные места. Многие уходят днём из ПВР, но ночью возвращаются, так как спать в отсыревших домах невозможно», – отметил глава региона.

Многие постояльцы пункта временного размещения интересовались у главы региона, когда они смогут получить выплаты за утерянное имущество и затопленные дома.

«Приём заявлений и обход комиссий начнётся уже завтра. Выплаты будем производить быстро», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Жители Барабаша также пожаловались на отсутствие мобильной связи и света в поселке. По словам вице-губернатора Александра Юрова, на сетях ведутся ремонтные работы, электроснабжение в поселке будет полностью возобновлено в течение нескольких дней.

Для бесперебойной телефонной связи Губернатор Приморья передал главе поселения спутниковый телефон – аналогичное оборудование сейчас находится у руководителей всех подтопленных муниципалитетов.

Рабочий визит в район Владимир Миклушевский завершил заседанием комиссии по ликвидации последствий ЧС. Губернатор поручил профильным ведомствам обеспечить население питьевой водой, провести дезинфекцию колодцев и организовать вакцинацию населения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]