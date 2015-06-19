Более 400 кустов конопли вырастил приморец на своем приусадебном участке

В рамках операции «Мак-2017» большекаменские полицейские получили информацию о том, что на участке, прилегающем к одному из домов Шкотовского городского поселения, выращивается конопля. В ходе проверки информация подтвердилась, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлена личность подозреваемого — 41-летнего местного жителя, который в начале мая на своем приусадебном участке высадил около четырехсот кустов маньчжурской конопли. По его словам, коноплю он выращивал для себя.

Полицейские скосили свыше 400 кустов наркосодержащего растения.

Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]