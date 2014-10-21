Компенсации пострадавшим от ЧС в Приморье направят из резервного фонда краевого бюджета

Губернатор Владимир Миклушевский во время рабочей поездки в пострадавшие от ЧС муниципалитеты Приморья во вторник, 8 августа, поручил в максимально короткие сроки помочь людям с оформлением необходимых для получения компенсаций документов. Выплаты будут произведены из средств резервного фонда Администрации Приморского края, заявил глава региона.

С сегодняшнего дня комиссии по оценке ущерба начали подворовой обход в Уссурийске. В местную администрацию от жителей, пострадавших от стихии, уже поступило более двух тысяч заявлений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Владимир Миклушевский посетил один из пунктов временного размещения в округе, сейчас здесь расселены более 80 человек, половина из них – дети. Многих эвакуировали из подтопленных домов в ночь с 7 на 8 августа.

По словам Раисы Слободчиковой, в два ночи вода уже стояла по крышу.

«Нас эвакуировали спасатели, потому что выбраться самостоятельно не удалось. Сразу привезли сюда, выдали постельные принадлежности, тёплое одеяло, накормили. Поживём здесь, пока вода не уйдёт», – рассказала она Губернатору.

Многодетная мама Светлана говорит, что вода в их дом пришла очень быстро.

«Вода пришла внезапно и стала подниматься. Мы не стали ждать, сразу ушли сюда всей семьей», – поделилась она.

Единственный вопрос, который сейчас волнует постояльцев ПВР, – когда они смогут получить материальную поддержку.

Как доложил главе региона глава Уссурийска Евгений Корж, оценочные комиссии уже сегодня приступили к работе.

«Специалисты сейчас занимаются составлением актов и имущественной оценкой. Планируем всех пострадавших обойти за пять дней», – сказал он.

Владимир Миклушевский поручил в максимально короткие сроки помочь людям с оформлением необходимых для получения компенсаций документов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]