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В Уссурийске ликвидируют последствия стихии

В Уссурийске ликвидируют последствия стихии. Сильные дожди практически полностью затопили город и его окрестности. До сих пор центральные улицы напоминают озера или бассейны под открытым небом. Единственные, кого это радует, пожалуй, дети. А вот сотрудникам администрации Уссурийска сейчас не до шуток. Надо срочно приводить город в порядок и решать вопросы с транспортом и светом. Здесь до сих пор нет связи с пятью населенными пунктами. 1,5 тысячи домов остаются без электричества. В городе развернуты два пункта временного пребывания.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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