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Следствие проводит проверку по факту смерти приморца, пропавшего во время наводнения

Следствие проводит проверку по факту смерти приморца, пропавшего во время наводнения

8 августа в огороде дома по ул. Нестеренко в Уссурийске было обнаружено тело 70-летнего мужчины, пропавшего в ночь 6 на 7 августа во время стихийного бедствия, без видимых признаков насильственной смерти. Тело мужчины обнаружено после разбора завалов, вызванных наводнением. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По данному факту организованна доследственная проверка.

Предварительно установлено, что мужчину унесло течением реки на расстояние около 1,5 км от садового общества «Пищевик», где он находился в момент стихийного бедствия.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина смерти.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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