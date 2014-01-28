Следствие проводит проверку по факту смерти приморца, пропавшего во время наводнения
8 августа в огороде дома по ул. Нестеренко в Уссурийске было обнаружено тело 70-летнего мужчины, пропавшего в ночь 6 на 7 августа во время стихийного бедствия, без видимых признаков насильственной смерти. Тело мужчины обнаружено после разбора завалов, вызванных наводнением. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
По данному факту организованна доследственная проверка.
Предварительно установлено, что мужчину унесло течением реки на расстояние около 1,5 км от садового общества «Пищевик», где он находился в момент стихийного бедствия.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина смерти.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
01.07.2014 Во Владивостоке в автомобиле на Некрасовской найдено тело молодого мужчины
-
28.01.2014 Во Владивостоке молодой мужчина умер прямо на улице
-
26.08.2015 В Приморье в дачном доме в результате распития спиртных напитков погиб мужчина
-
07.02.2014 В городе Артёме проводится доследственная проверка по факту смерти младенца
-
24.02.2016 В Уссурийске проводится проверка по факту смерти 15-летнего подростка
-
14.02.2014 Во Владивостоке устанавливают причину смерти 12-летнего мальчика
Добавить комментарий