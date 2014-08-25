Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 18:19
  0

Из-за размыва дамбы Кугуковского водохранилища в Уссурийске затопило базу отдыха

Из-за размыва дамбы Кугуковского водохранилища в Уссурийске затопило базу отдыха

Из-за наводнения в Приморье 7 августа размыло дамбу Кугуковского водохранилища в Уссурийске. За 15 минут смыло домики, беседки и палаточный лагерь базы отдыха «Артол», расположенной на берегу. На данный момент на месте работают спасатели, пострадавших нет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Из-за сильного ветра туристы не смогли вовремя собрать палатки – их залило, кроме того, потоп снес несколько ближайших к водохранилищу домиков и беседок.

Сейчас на территории базы работают спасатели: эвакуируют отдыхающих, отключают от питания трансформаторы, которые со вчерашнего дня были под напряжением.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря