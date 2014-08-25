Из-за размыва дамбы Кугуковского водохранилища в Уссурийске затопило базу отдыха
Из-за наводнения в Приморье 7 августа размыло дамбу Кугуковского водохранилища в Уссурийске. За 15 минут смыло домики, беседки и палаточный лагерь базы отдыха «Артол», расположенной на берегу. На данный момент на месте работают спасатели, пострадавших нет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Из-за сильного ветра туристы не смогли вовремя собрать палатки – их залило, кроме того, потоп снес несколько ближайших к водохранилищу домиков и беседок.
Сейчас на территории базы работают спасатели: эвакуируют отдыхающих, отключают от питания трансформаторы, которые со вчерашнего дня были под напряжением.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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