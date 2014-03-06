Прерванное во время паводка движение по Транссибу восстановлено в Приморье

8 августа в 17.20 (в 10.20 по московскому времени) восстановлено движение поездов в обоих направлениях на участке Уссурийск—Владивосток Дальневосточной железной дороги. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

Все задержанные пассажирские поезда отправлены по назначению. Из Хабаровска поезда отправляются по расписанию. Продажа билетов идет без ограничений по всем направлениям. Маршрут утренних пригородных пассажирских поездов из Владивостока был сокращен до станции Кипарисово.

В настоящий момент железнодорожники продолжают ликвидировать последствия размывов пути. На месте происшествия работают 4 восстановительных поезда со ст. Уссурийск, Партизанск, Первая Речка и Сибирцево. В общей сложности задействовано свыше 600 человек, в том числе 100 военнослужащих путевого батальона Восточного военного округа.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению верхнего строения пути и искусственных сооружений на участке Барановский—Хасан.

Информацию о движении поездов можно уточнить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД».

Напомним, 6 августа на перегонах Баневурово—Барановский, Раздольное—Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск—Владивосток и на перегоне Оленевод—Виневитино участка Барановский—Хасан ДВЖД было приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути.

На Хасанском направлении, помимо многочисленных размывов насыпи, произошел сход селевого грязе-каменного потока на протяжении 75 метров, смыто 2 пролета железобетонного моста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]