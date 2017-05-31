Первые туристы, заблокированные в Хасанском районе, возвращаются домой

Автобусы с российскими и иностранными гражданами, более суток вынужденно находившиеся в Хасанском районе, начали покидать затопленную в результате ливневых дождей территорию. Всего заложниками стихии стали более 15 тысяч туристов из Владивостока, Хабаровска, Амурской области и других субъектов ДФО. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков, на протяжении последних суток сотрудниками ведомства совместно с представителями департаментом транспорта Приморья, МЧС, Администрацией Хасанского района и туристскими компаниями края велась напряженная работа по оказанию помощи пострадавшим туристам.

«Вчера утром, когда стало понятно, что въезд и выезд в Хасанский район заблокирован, мы сразу собрали туроператоров и выяснили, какие автобусы оказались отрезанными от трассы Раздольное–Хасан. Их оказалось два. Мы оперативно обратились в МЧС, и спасатели помогли быстро вызволить туристов», – рассказал он.

Параллельно была проведена работа по оказанию помощи иностранным путешественникам. Был решен вопрос об увеличении времени стоянки поезда «Раздольное–Суйфэньхэ» для того, чтобы покинуть Приморье смогли как можно больше зарубежных туристов, чей выезд с российской территории был запланирован на понедельник, 7 августа.

В течение дня небольшими группами возвращались и российские граждане, которые пережидали непогоду в Хуньчуне и, оказавшись на приморской земле, также не могли выехать из Хасанского района.

«И иностранные, и российские туристы, заблокированные на хасанской территории, были размещены в специально созданном временном пункте пребывания, где им была оказана необходимая помощь. Всем желающим были забронированы гостиничные номера в районных гостиницах», – рассказал Константин Шестаков.

Сегодня движение в направлении Хасана было восстановлено. Автобусы с туристами понемногу покидают затопленный район.

«Турпотоки с других пунктов пропуска оперативно переориентированы на открытый пограничный пункт “Краскино”. Кроме того, для того чтобы ускорить возвращение домой как можно большего количества граждан, организовано движение парома по маршруту Славянка–Владивосток», – сообщил директор департамента туризма.

Выехать из подтопленной территории предстоит более чем 15 тысячам путешественников из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и других городов Дальнего Востока.

«Мы продолжаем следить за ситуацией в Хасанском районе и готовы предоставить туристам, находящимся сейчас в муниципалитете, всю необходимую информацию о том, как действовать в сложившихся обстоятельствах», – сообщил директор департамента туризма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]