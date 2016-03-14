90 иностранных туристов уже получили электронные визы на Дальний Восток России

Первые иностранные туристы получили электронные визы для въезда на территорию России на Дальнем Востоке. Об этом сообщил министр Российской Федерации Александр Галушка. За первые сутки электронную визу оформили 90 иностранных граждан из девяти стран.

«Наибольшим спросом электронная виза пока пользуется среди граждан КНР и Японии. Сегодня электронную визу уже получили 42 гражданина Китая и 38 граждан Японии», - заявил глава Минвостокразвития России Александр Галушка.

Также виза была одобрена гражданам Алжира (2 человека), Индия (1 человек), Ирана (2 человека), Кувейта (1 человек), Саудовской Аравии (2 человека), Сингапура (1 человек) и Туниса (1 человек). Иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа этого года для граждан 18 стран. Перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, определен Правительством России. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

На данный момент по новой схеме въехать на территорию России по электронным визам можно через два пункта пропуска во Владивостоке - морской пункт пропуска и аэропорт Кневичи. С января 2018 года будут работать четыре пункта пропуска, включая также Камчатку и Сахалинскую область.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]