Поселок Барабаш. Сейчас он выглядит вполне обыденно, но еще вчера по его улицам текли настоящие реки. Всего за несколько часов выпало 400 миллиметров осадков.

Валерий Колесников, глава Барабашевского сельского поселения: «Такое было один раз только в 1957 году. Вода была кругом. 857 дворов затоплены. 2 600 человек пострадавших».

Циклон стал настоящей неожиданностью для местных жителей. Многие были вынуждены покинуть свои дома, настолько пострадали их жилища. Для них специально были развернуты пункты временного пребывания. Один из них находится в доме культуры.

Село Филлиповка входит в Барабашевское поселение. О том, насколько сильно здесь бушевала стихия, можно судить по остаткам этого моста. Как рассказывают местные, бетонную конструкцию смыло буквально за 20 минут.

От большой земли до сих пор остаются отрезанными 17 семей. Это примерно 50 человек. Для тех, кто захотел перебраться с одного берега на другой, была организована лодочная переправа.

До Филипповки пока что не доехать, а всего день назад весь Хасанский район был не доступен даже для самых мощных внедорожников.

В настоящее время до Хасанского района добраться можно. Хотя и с трудом. Рабочие убирают последние завалы на дорогах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]