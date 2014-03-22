«Вести: Приморье»: Как в Красном Яре отмечают День Бикина?
9 августа во всём мире отмечают праздник, призванный защищать права коренного населения нашей планеты. В далеком удэгейском селе Красный Яр отмечают национальный праздник День Бикина. О том, как наша съемочная группа поднимется с удэгейскими охотниками на традиционных лодках вверх по реке, чтобы попасть в национальный парк «Бикин» и снять непроходимую заповедную тайгу, смотрите в программе «Вести: Приморье» в 18.20 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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